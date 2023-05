ARway.ai für Handel an OTCQB zugelassen

Die Hochstufung zum OTCQB Venture Market verlangt, dass das Unternehmen höhere Finanzstandards und Offenlegungsanforderungen erfüllt. Investoren sollten volles Vertrauen haben, zumal die Hochstufung darauf hinweist, dass das Unternehmen ein gewisses Maß an finanziellem und betrieblichem Erfolg erreicht hat und sich zur Aufrechterhaltung von Transparenz und guten Governance-Praktiken verpflichtet.

Nach dem Spin-out von Nextech3D.ai (OTCQB: NEXCF) (CSE: NTAR) am 26. Oktober 2022 notierte ARway direkt an der Canadian Securities Exchange (CSE) in Kanada und kurz darauf, am 7. November 2022, am OTC Pink Sheet Open Market in den USA. Damals gab CEO Evan Gappelberg das Ziel des Unternehmens aus, an die liquidere OTCQB zu wechseln – heute ist dieses Ziel erreicht.

CEO Evan Gappelberg sagte: „Wir freuen uns bekannt zu geben, dass ARway nunmehr offiziell am OTCQB Venture Market notiert. Dieser Meilenstein spiegelt unser Engagement für Transparenz, Verantwortlichkeit und Wachstum wider und stellt einen enormen Schritt nach vorne bei unserer Mission dar, die Liquidität und den Bekanntheitsgrad unter den Aktionären in den USA zu erhöhen. Die OTCQB bietet dem Unternehmen ein größeres Publikum, da der OTCQB Venture Market eine höhere Liquidität aufweist. Angesichts dieser Hochstufung freuen wir uns darauf, ein breiteres Spektrum von Investoren zu begrüßen, die sich uns auf diesem Weg anschließen und den Wert für alle Aktionäre steigern wollen.“

Über die OTCQB

Der OTCQB Venture Market bietet Investoren einen transparenten Handel mit US-amerikanischen und internationalen Unternehmen im Gründungs- und Entwicklungsstadium, die sich möglicherweise noch nicht für die OTCQX qualifizieren. Um sich zu qualifizieren, müssen Unternehmen ihre Berichte auf dem neuesten Stand halten und sich einem jährlichen Verifizierungs- und Managementzertifizierungsverfahren unterziehen.