Rheinmetall - Weiter Long-Chance im Aufwärtstrend

An der Lage hat sich durch die Seitwärtsbewegung weiterhin nichts geändert. Die Aktien von Rheinmetall sollten die Korrektur erneut leicht unter dem 10er-EMA beenden und in der Folge wieder hochziehen und den Aufwärtstrend weiter fortsetzen.

Geht es weiter runter, wäre mit einem Rücklauf bis zum 50er-EMA im Bereich von 256,60 Euro zu rechnen. Auch dann wären die Titel lediglich in einer Korrektur in der Extension und noch nicht in einem Trendwechsel auf Short.