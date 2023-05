Zinshammer trotz US-Bankenkrise? Warum die Nervosität am Markt steigt!

Heute ist es wieder soweit: Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wird ihre nächste Leitzins-Entscheidung bekannt geben. Das Gros der Marktteilnehmer geht davon aus, dass die Währungshüter diesen erneut anheben werden, um die hohe Inflation weiter auszubremsen. Es wäre das zehnte Mal in Folge und angesichts der aktuellen Krise im Bankensektor, wo gerade erst der Zusammenbruch der First Republic Bank erfolgte, nicht unproblematisch. Zumal ein Teil der Turbulenzen auch in direktem Zusammenhang mit den deutlichen Zinsanhebungen der Fed steht, weil diese das Geschäft für Banken in vielen Bereichen verteuert haben. Entsprechend sorgenvoll und nervös blicken einige Marktplayer der ausstehenden Entscheidung entgegen.

Klar ist: Die Entscheider der Fed haben es nicht leicht. Sie müssen den Spagat zwischen Inflationsbekämpfung und Sorgen bezüglich des Bankensektors hinbekommen. Zudem fielen die jüngsten Konjunkturdaten schwächer aus, als erwartet. Sorgsames Abwägen ist angesagt, was sich in den zuletzt kleiner werdenden Zinsschritten der Fed widerspiegelt.

"Die Herausforderungen, vor denen die Fed steht, sind so anders als in den letzten 40 Jahren", brachte es Blerina Uruci, Chefvolkswirtin bei T. Rowe Price, gerade erst in einem Interview mit der New York Times auf den Punkt. "Wie können sie die Wirtschaft in ein Gleichgewicht bringen, in dem die Inflation nicht anhält und in dem wir nicht zu viel Arbeitslosigkeit schaffen?", fragt die Finanzexpertin.

Für viele Marktteilnehmer dürfte die spannendste Frage heute insofern auch sein, ob Fed-Chef Jerome Powell heute eine Zinspause in Aussicht stellen wird – eine Zinssenkung wird am Markt – zumindest in den nächsten Monaten – gemeinhin erstmal nicht erwartet.

Autor: (ir) für die wallstreet:online Zentralredaktion