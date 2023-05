Berlin (ots) - Das insgesamt gestiegene Preisniveau stellt nach wie vor eine

Belastung für deutsche Haushalte dar. Selten hatte das Thema "Sparen" mehr

Relevanz als heute. Für den nun veröffentlichten idealo Sparreport [1] hat die

Preisvergleichsplattform rund 2.000 Verbraucher:innen zu ihrem Sparverhalten

befragt. Die Ergebnisse der Studie zeichnen ein geteiltes Bild: Auf der einen

Seite steht die mehrheitlich verschlechterte finanzielle Situation - auf der

anderen der Widerwille, sich weiterhin einzuschränken.



Trotz Inflation: Deutsche haben Spaß am Onlineshopping





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Das Thema Inflation beschäftigt deutsche Verbraucher:innen immer noch. Über dieHälfte der Befragten (57 Prozent) ist nach wie vor erschreckt über dasvielerorts gestiegene Preisniveau. Rund zwei Drittel (69 Prozent) gehen davonaus, dass die Preise auch in Zukunft weiter steigen werden.Vereinzelt lässt sich ein gewisser "Inflationstrotz" ausmachen: So gönnen sich45 Prozent der Teilnehmenden manchmal Dinge, die sie eigentlich als zu teuerempfinden, weil sie keine Lust mehr haben, sich einzuschränken. Fast die Hälfte(48 Prozent) gibt an, von Zeit zu Zeit zu denken, eh niemals genug sparen zukönnen und es entsprechend gar nicht erst versuchen zu müssen. Die Freude am(Online-) Shopping kann die hohe Inflation den meisten indes nicht nehmen: Knapp60 Prozent haben immer noch Spaß am Einkaufen (im Internet).Mehrheit schätzt finanzielle Lage als schlechter (als im Vorjahr) einNach ihren persönlichen Finanzen befragt, gibt die knappe Mehrheit derStudienteilnehmer:innen (40 Prozent) an, ihre Situation habe sich im Vergleichzum Vorjahr verschlechtert. Die Umfrage zeigt zudem, dass ein Großteil (57Prozent) das Gefühl hat, sich sein altes Leben nicht mehr leisten zu können.Einschätzungen wie diese führen mitunter zu der Sorge, zukünftig nicht mehr mitdem eigenen Geld auszukommen: Dieser Aussage stimmen über 60 Prozent derBefragten zu. Die Umfrageergebnisse deuten also auf einen erhöhten Sparbedarfhin: Drei Viertel der Teilnehmenden pflichten der Aussage bei, vermehrt daraufachten zu müssen, wie viel Geld sie ausgeben.Abstriche vor allem bei Kleidung und AccessoiresSparen müssen deutsche Verbraucher:innen in vielen Lebensbereichen - vorrangigtun sie dies beim Kauf von Bekleidungsartikeln und Accessoires. Hier machen 55Prozent der Befragten Abstriche. Ebenso vom Sparzwang betroffen sind etwa dieElektroniksparte (51 Prozent) sowie Hobby- und Freizeitbedarf (48 Prozent).Was die Freizeitgestaltung betrifft, so gibt über die Hälfte der Befragten (56Prozent) an, aktuell seltener gastronomische Betriebe aufzusuchen. Bei