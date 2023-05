iiPay wird von der Global Payroll Association für die Auszeichnung "Global Payroll Supplier of the Year" nominiert

"iiPay ist begeistert, in die engere Auswahl für den Preis 'Global Payroll Supplier of the Year 2023' gekommen zu sein", sagte Curtis Holmes, CEO von iiPay. "Diese Auszeichnung unterstreicht das unermüdliche Engagement von iiPay, ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten und innovative, zuverlässige und gesetzeskonforme Gehaltsabrechnungslösungen für unsere Kunden auf der ganzen Welt bereitzustellen. Unser Team arbeitet unermüdlich daran, sicherzustellen, dass die Lohn- und Gehaltsabrechnungsprozesse unserer Kunden genau, effizient und sicher sind, und wir fühlen uns geehrt, von unseren Branchenkollegen für unseren Beitrag und unser Engagement für den Erfolg unserer Kunden anerkannt zu werden."

LONDON und DALLAS, 3. Mai 2023 /PRNewswire/ -- iiPay, ein führender Anbieter von cloudbasierten Softwarelösungen für die globale Gehaltsabrechnung, wurde in die engere Auswahl für die prestigeträchtige Auszeichnung "Global Payroll Supplier of the Year 2023" aufgenommen. Die Auszeichnung wird von der Global Payroll Association (GPA), einem unabhängigen Berufsverband für die Lohnbuchhaltungsbranche, verliehen und würdigt herausragende Leistungen im Bereich der globalen Lohnbuchhaltung.

Mit der Auszeichnung "Global Payroll Supplier of the Year 2023" werden Unternehmen gewürdigt, die herausragende Leistungen im Bereich der globalen Lohn- und Gehaltsabrechnung erbringen, einschließlich der Einhaltung von Vorschriften, der Genauigkeit, der Innovation, des Kundendienstes und des Wertangebots. Die Auszeichnung wird von einem Gremium von Experten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnungsbranche vergeben, die jedes Unternehmen anhand einer Reihe von strengen Kriterien bewerten. iiPay wurde bereits im Jahr 2020 als Global Payroll Supplier of the Year ausgezeichnet.

Die globale Expertise von iiPay in Verbindung mit der fortschrittlichen Payroll-Technologieplattform hat iiPay dabei unterstützt, seit 2016 ein Umsatzwachstum von insgesamt 400 Prozent zu erzielen. Diese Wachstumsrate ist ein direktes Ergebnis der anhaltenden Konzentration auf starke Partnerschaften mit seinen bestehenden Kunden, der Gewinnung neuer Kunden in schnellem Tempo und eines talentierten Teams, das sich dem Aufbau vertrauensvoller Partnerschaften verschrieben hat.

"Die Global Payroll Awards bieten eine jährliche Gelegenheit, herausragende Leistungen innerhalb unserer bemerkenswerten weltweiten Gemeinschaft von Gehaltsabrechnungsexperten ins Rampenlicht zu stellen, zu feiern und zu belohnen. Die Preisverleihung für 2023 findet nächsten Monat statt und wir möchten den herausragenden Organisationen und Einzelpersonen, die in die engere Wahl gekommen sind, gratulieren. Herzlichen Glückwunsch an Sie alle, wir sehen uns am 8. Juni in Edinburgh!", sagte Melanie Pizzey, CEO der Global Payroll Association.

Informationen zu iiPay:

iiPay nutzt seine innovative, cloudbasierte Softwaretechnologie und bietet seinen Kunden in mehr als 170 Ländern ein außergewöhnliches Gehaltsabrechnungserlebnis. Die Lösung von iiPay ermöglicht Lohn- und Gehaltsabrechnungs-, Personal- und Finanzfachleuten ein fortschrittliches Datenmanagement, Analysen, Business Intelligence und Berichte über die gesamte globale Lohn- und Gehaltsabrechnung zu jeder Zeit. iiPays unermüdlicher Fokus auf das Kundenerlebnis spiegelt die Vision des Unternehmens wider, die globale Gehaltsabrechnung zu vereinfachen - Für Unternehmen. Für Menschen.

