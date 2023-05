Bankenkrise: zwischen Shortern und möglichen Kreditausfällen – Risiken bleiben!

Das Bankenbeben ist noch nicht zu Ende: Nicht nur die Silicon Valley Bank meldete Konkurs an, auch die Credit Suisse, die Signature Bank und die First Republic Bank kollabierten in den vergangenen Wochen. Nach der Übernahme der Credit Suisse im März dieses Jahres hieß es: Die große Bankenkrise sei damit vom Tisch.

Dennoch macht sich seither Verunsicherung breit. Viele Anleger verkaufen vorsorglich Titel anderer Regionalbanken – was nicht folgenlos bleibt. So brechen die Papiere der Pac West aus Los Angeles und der Metropolitan Bank aus New York am gestrigen Dienstag um 28 und 20 Prozent ein. Der Branchenindex der Regionalbanken fällt um fünf Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit November 2020.