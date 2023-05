Mannheim (ots) -



- Branchenübergreifender Zuwachs um 24 Prozentpunkte zum Vorquartal

- Erneuer Nachfrageschub bei Finanz-Fachkräften und Ingenieuren

- Deutlich mehr Stellenausschreibungen im IT-Bereich

- Auch HR-Stellen im Aufwind: Fokus auf Personalentwicklung



In den vergangenen Monaten haben sich die konjunkturellen Aussichten aufgehellt.

Das hat branchenübergreifend zu einer Trendwende bei der Suche nach Fachkräften

geführt: Nachdem die Zahl der Stellenausschreibungen in den vergangenen drei

Quartalen leicht rückläufig war, stehen die Zeichen nun wieder deutlich auf

Personalausbau. Im ersten Jahresviertel klettert der Hays Fachkräfte-Index um

ganze 24 Prozentpunkte[1] auf + 152 Prozent (Q4: 128 Prozent) und nähert sich

damit dem Vorjahresniveau (Q1/2022: 163 Prozent).





Nachfrage-Boom nach Finanz-Spezialisten und IngenieurenBei der Berufsgruppe der Finanz-Fachkräfte konnten die Nachfragewerte ausQ4/2022 für den aktuellen Betrachtungszeitraum noch übertroffen werden. Miteiner Gesamtanzahl von knapp 34.000 ausgeschriebenen Stellen verzeichnet derIndex nicht nur ein neues Allzeithoch im Bereich Finance. Mit einem Zuwachs von36 Prozentpunkten (auf 158 Prozent) erfahren die Finanz-Fachkräfte zudem dengrößten Nachfrageschub innerhalb aller in Q1 untersuchten Berufsgruppen. Dashohe Suchvolumen in diesem Bereich unterstreicht das verstärkteKostenbewusstsein der Unternehmen infolge der Inflation. Besonders starkgestiegen ist die Nachfrage nach Wirtschaftsprüfern (+ 49 PP auf 192 P),Controllern (+ 43 PP auf 169 P), Finanzberatern (+ 40 PP auf 154 P) undCompliance Managern (+ 35 PP auf 273 P).Auch die Anzahl der Stellenausschreibungen für Ingenieure erreicht im 1. Quartal2023 neue Höchstwerte. Mit 48.500 absolut ausgeschriebenen Stellen stieg derIndex um 19 Prozentpunkte zum Vorquartal (97 P) und übertrifft damit denbisherigen Höchststand freier Positionen aus dem Vorjahresquartal (Q1/2022: +111 P, Q1/2023: + 116 P). Stellenspezifisch verzeichnenAutomatisierungsingenieure (+ 42 PP) und Planungsingenieure (+ 34 PP) diehöchsten Wachstumsraten. "Das verarbeitende Gewerbe macht sich aktuell daran,die aus den letzten Quartalen aufgestauten Auftragsbestände abzuarbeiten. Hierwerden vor allem Fachleute für die Planung und Automatisierung gesucht," weißRené Gruner, Bereichsleiter Digital Technology and Engineering bei Hays.Starke Zuwächse bei Spitzenreiter IT, Life Science-Branche weiter rückläufigVon der sinkenden Nachfrage des vergangenen Quartals ist bei den begehrtenIT-Fachkräften im aktuellen Betrachtungszeitraum nichts mehr zu spüren. Mit