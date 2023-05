Scholz sagt zwei Milliarden Euro für Klimafonds zu

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland will zwei Milliarden Euro für den Grünen Klimafonds zugunsten ärmerer Länder bereitstellen. Das kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch beim Petersberger Klimadialog in Berlin an. Der Wandel zur Klimaneutralität müsse auch finanziert werden, erklärte Scholz bei seiner Rede zum Abschluss des internationalen Treffens.

Deutschland gibt damit nach Regierungsangaben als erster größerer Geber seinen Beitrag für die Finanzierungskonferenz bekannt, die Anfang Oktober in Bonn stattfindet. Die Gelder aus dem Fonds fließen an Schwellen- und Entwicklungsländer, die damit Klimaschutzprojekte finanzieren, sich an den Klimawandel anpassen und eine klimafreundliche Wirtschaft aufbauen sollen.

Die von der Bundesregierung zugesagten zwei Milliarden Euro seien "ein starkes Zeichen", sagte Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD). "Ich verbinde diese Zusage mit der Erwartung, dass sich auch andere Staaten entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit einbringen werden." Zum Petersberger Klimadialog waren Vertreter von mehr als 40 Staaten nach Berlin gekommen, um die bevorstehende Weltklimakonferenz in Dubai vorzubereiten./ax/hrz/mfi/DP/jha