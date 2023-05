HuidaGene Therapeutics gibt 19 Präsentationen bekannt, die Fortschritte bei seinen Gentherapie-Technologieplattformen auf der ASGCT-Jahrestagung 2023 hervorheben

SCHANGHAI und CLINTON, New Jersey, 3. Mai 2023 /PRNewswire/ -- HuidaGene Therapeutics (辉大基因; HuidaGene), ein weltweit im Bereich klinischer Studien zur Genom-Editierung tätiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von programmierbarer genomischer Medizin auf CRISPR-Basis konzentriert, gab heute neunzehn (19) Präsentationen auf den verschiedenen Genersatz- und Genbearbeitungsplattformen des Unternehmens bekannt, um bei der bevorstehenden Jahrestagung der American Society of Gene & Cell Therapy (ASGCT), die vom 16. bis 20. Mai 2023 in Los Angeles stattfinden wird, das volle Potenzial von Genommedikamenten zu erschließen.

„Dies ist das erste Mal, dass HuidaGene seit der Gründung des Unternehmens vor 4 Jahren an der ASGCT-Tagung teilgenommen hat. Mit einer Annahmequote von 100 % für die 19 Abstracts, darunter 4 mündliche Präsentationen, unterstreicht unsere Präsenz bei der ASGCT-Tagung unsere führende Rolle bei der technologischen Weiterentwicklung von Genersatz- und Genom-Editierungstherapien, um deren Herausforderungen und Grenzen anzugehen. Diese Präsentationen unterstreichen unser Engagement für die unerfüllten Bedürfnisse von Patienten und Familien, die mit verheerenden Krankheiten auf der ganzen Welt leben", so Dr.Xuan Yao, Mitbegründer und Chief Executive Officer von HuidaGene.