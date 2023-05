Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) - Digitale Chancen müssen in Deutschland sichtbarer und einfacherzugänglich gemacht werden - das ist das Ergebnis, zu demDigitalisierungsfachleute auf dem Roundtable-Event derOnline-Großhandelsplattform Faire (https://www.faire.com/) , Mitte März inBerlin gekommen sind. Das Event stand unter dem Motto: "Hat Deutschland eineDigitalallergie?". Alle Teilnehmenden stammen aus stark analog geprägtenBranchen wie dem unabhängigen Einzelhandel, der Logistik, dem behördlichenUmfeld oder dem Baugewerbe. In einem Impulsvortrag gab Barbara Engels, SeniorEconomist des Instituts der deutschen Wirtschaft, einen Überblick zur aktuellenDigitalisierungs-Lage der Nation. Der von dem Wirtschaftsforschungsinstituterhobene Digitalisierungsindex zeigt ganz klar, dass nach demCorona-Digitalisierungsschub die Digitalisierung in Deutschland nun stagniert.Zwischen den Branchen gibt es große Unterschiede. Während die Informations- undKommunikationstechnologie und der Fahrzeugbau das Ranking anführen, weilletzterer beispielsweise von einer starken digitalen Forschung profitiert,landen Verkehr und Logistik nur auf Platz sieben. Der Handel bildet mit Platzneun und das sonstige produzierende Gewerbe, zu dem auch die Bauwirtschaftgehört, mit Platz zehn das Schlusslicht. Diese Branchen sind stark analoggeprägt. Die Gründe dafür sind vielschichtig.Deutsche in der DigitalisierungsstarreNeuen digitalen Wegen stehen die Deutschen oft skeptisch gegenüber. Eine vonFaire beauftragte Studie des IFH Köln ergab, dass über 60 Prozent der befragtenEinzelhändler:innen keinen Digitalisierungsbedarf sehen oder die Digitalisierungaus Überforderung scheuen. "Zunächst ist die Unbekanntheit der digitalenMöglichkeiten ein Problem", sagt Frederik Reim, Country Lead Germany bei Faire ."In Gesprächen mit Einzelhändler:innen haben wir jedoch erfahren, dass sie sichauch bei genug Wissen schwer tun, aus dem traditionellen Habitus auszubrechen.Das liegt an einer Skepsis gegenüber der Einfachheit digitaler Angebote. Geradeim unabhängigen Einzelhandel gibt es viele Geschäftsrisiken und aufwendigeProzesse, die wir beispielsweise durch kostenlose Rücksendungen, ein60-Tage-Nettozahlungsziel oder Unterstützung bei Zöllen mildern. Dass es aufeinmal so einfach gehen soll, verunsichert Einzelhändler:innen oft.""Wir erfahren ebenfalls sehr viele Hemmnisse aus einer Unbekanntheit, einerUnerfahrenheit mit dem digitalen Weg heraus", bestätigt Julia Wadehn,Co-Günderin von Novo . Mit ihrem Unternehmen unterstützt sie Eigentümer:innenbei der energetischen Gebäudesanierung durch die Möglichkeit, Daten selbst zuerfassen und so einfach und schnell einen Sanierungsplan zu erhalten und