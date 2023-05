LVM nachhaltig auf Wachstumskurs / Versicherer baut wirtschaftliche Stärke aus und bleibt Top-Arbeitgeber (FOTO)

Münster (ots) - Die LVM Versicherung blickt sehr zufrieden auf das vergangene

Geschäftsjahr. In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld setzte das

Unternehmen seinen Wachstumskurs auch 2022 fort. So steigerte der Versicherer

aus Münster im vergangenen Jahr seine Beitragseinnahmen um +4 Prozent auf 4,23

Milliarden Euro. Damit wuchs die LVM weit besser als der Markt, der insgesamt

einen Beitragsrückgang von -0,6 Prozent verzeichnete.



Anlässlich ihrer gestrigen Mitgliederversammlung gab die LVM einen detaillierten

Überblick zu den Zahlen für 2022. Die Schadenaufwendungen an Kunden der

LVM-Konzernmutter erhöhten sich - auch inflationsbedingt - um +12,5 Prozent auf

über 1,8 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,67 Milliarden Euro). Das Eigenkapital des

Konzerns stieg um +7,2 Prozent auf über 3,2 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,0

Milliarden Euro). Die LVM schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem

Jahresergebnis von über 216 Millionen Euro nach Steuern ab (Vorjahr: 189,8

Millionen Euro).