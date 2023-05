NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz vor der voraussichtlich nächsten Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed hat sich am Mittwoch im frühen US-Aktienhandel eine verhalten positive Tendenz durchgesetzt. Durchwachsene Quartalsbilanzen etlicher Unternehmen gaben jedoch ebenso wenig eine klarere Richtung vor wie vorbörslich veröffentlichte Daten zur Beschäftigungslage im US-Privatsektor. Die Zinsentscheidung der Fed zwei Stunden vor der Schlussglocke drängte andere Impulse in den Hintergrund.

Der Dow zeigte sich im frühen Handel mit 33 714,66 Punkten leicht im Plus. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,32 Prozent auf 4132,69 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,40 Prozent auf 13 164,23 Punkte.