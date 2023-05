BERLIN (dpa-AFX) - Der Mangel bei Antibiotika-Säften für Kinder besorgt nicht nur Eltern, er sorgt auch in den Apotheken für Frust. "Die Apothekenteams müssen für die Politik nun also erneut den Karren aus dem Dreck ziehen und auf Basis der Behördenentscheidungen alternative Arzneimittel aus dem Ausland beschaffen, um die Patientinnen und Patienten schnell versorgen zu können", sagte die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Gabriele Regina Overwiening, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Der Chef des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis, forderte in der "Rheinischen Post" den Aufbau einer "nationalen Antibiotika-Reserve".

Immer mehr Bundesländer lockern inzwischen die Regeln für Kinder-Antibiotika-Säfte, damit die Versorgung nicht gefährdet wird. Auch Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern kündigten am Mittwoch an, die Einfuhr nicht zugelassener Antibiotika-Säfte aus dem Ausland zu erlauben. Andere Länder hatten das bereits angekündigt.