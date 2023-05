FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed gestiegen. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1045 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1043 (Dienstag: 1,0965) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9055 (0,9119) Euro.

Die Kursbewegungen zwischen Euro und Dollar hielten sich zur Wochenmitte eher in Grenzen. An den Finanzmärkten positionierten sich die Teilnehmer für den Abend, wenn die US-Notenbank Federal Reserve ihre Zinsentscheidung bekannt gibt. Erwartet wird eine weitere Anhebung der Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte. Der Zielsatz für Zentralbankgeld läge dann zwischen 5,0 und 5,25 Prozent. Vor gut einem Jahr hatte er noch an der Nulllinie gelegen - bevor die Fed begann, sich mit kräftigen Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation zu stemmen.