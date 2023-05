Ricola erwirtschaftet 2022 einen Rekordumsatz (FOTO)

Laufen (ots) - Trotz weiterhin volatilem Umfeld erzielte die Ricola Gruppe 2022

sehr gute Resultate und einen deutlich höheren Umsatz als im Jahr 2019, also vor

der Coronapandemie. Zu diesem Ergebnis trugen alle Regionen bei, wobei

insbesondere die Verkäufe im US-amerikanischen Markt ausserordentlich stark

wuchsen. Auch in Kanada und in verschiedenen Märkten Europas und Asiens stiegen

die Verkäufe überdurchschnittlich. Mit der Verfeinerung und Erweiterung der

erfolgreichen Strategie legte Ricola das Fundament für eine weitere gesunde

Unternehmensentwicklung.



Obwohl die Massnahmen gegen COVID-19 in den meisten Ländern aufgehoben oder

zumindest stark vermindert wurden, sorgen der im Februar 2022 ausgebrochene

Krieg in der Ukraine und die Inflation in zahlreichen wichtigen Märkten weltweit

für grosse Unsicherheit. Dennoch gelang es der Ricola Gruppe, im Jahr 2022 einen

Umsatz zu erwirtschaften, der denjenigen des bisher erfolgreichsten Jahres 2019

überstieg.