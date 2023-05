Encora ernennt Anand Birje zum Chief Executive Officer

„Es ist mir eine große Ehre, Anand bei Encora als unseren nächsten CEO willkommen zu heißen. Seine profunde Erfahrung in der schnell wachsenden Technologiebranche und in der Skalierung globaler Unternehmen durch exponentielles Wachstum macht ihn zur idealen Führungskraft für Encora", sagte Venu Raghavan, Gründer und CEO von Encora. „Ich persönlich freue mich, dass ich die Zukunft von Encora – ein Unternehmen, dessen Aufbau mir immer ein Privileg war – einer Führungskraft mit Anands Erfahrung, Einblick, Integrität und Mitgefühl anvertrauen kann. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Anand, um die strategischen Prioritäten von Encora voranzutreiben."

„Ich freue mich sehr, bei Encora, einem der weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen für digitale Engineering-Dienstleistungen, einzusteigen", sagt Birje. „Da neue und aufkommende digitale Technologien die globale Wirtschaft verändern, besteht ein wachsender Bedarf an Technologiepartnern, die technische, strategische und branchenspezifische Bereiche beherrschen. Encora ist ein Paradebeispiel dafür, was möglich ist, wenn unvergleichliches technisches Know-how in einer Kultur kultiviert wird, in der die Menschen im Mittelpunkt stehen und die wirklich global und authentisch vielfältig ist."

Während seiner TIME bei HCL konzentrierte sich Birje auf digitale Anwendungen und Plattformen, Cloud Native Development, Data Engineering and Analytics, Data Consulting und UX Design Practices. In den letzten drei Jahren war der Geschäftsbereich Digital Business Services der am schnellsten wachsende Geschäftsbereich von HCL Tech. Birje war verantwortlich für die Leitung der globalen Go-to-Market-Strategie, -Verfahren und -Teams in allen vertikalen Branchen in den USA, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika. Als Gründungsmitglied des Bereichs Infrastructure Services von HCL Tech spielte Birje eine entscheidende Rolle beim Wachstum dieses Geschäftsbereichs auf über 2,5 Mrd. USD in weniger als einem Jahrzehnt. Zusätzlich zu seinen Führungsaufgaben hat Birje eine Reihe von strategischen Akquisitionen geleitet, um die Liefer- und Beratungskapazitäten in den USA und Europa zu erweitern.