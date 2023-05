Veeva stellt Vault CRM vor, die nächste Generation von CRM für Biowissenschaften

Der in Vault CRM integrierte CRM Bot ist ein intelligenter Assistent, der die Produktivität von Vertriebs- und medizinischen Teams steigert. Die KI-Anwendung nutzt kundenspezifische CRM-Aktivitätsdaten in Kombination mit Veeva Link -Daten in einer privaten Kundeninstanz. Service Center ist eine integrierte Callcenter-Anwendung für Vertriebsmitarbeiter im Innendienst und Mitarbeiter mit hybriden Arbeitsplätzen. Service Center ist ohne zusätzliche Kosten in Vault CRM enthalten und CRM Bot ist ein separat lizenziertes Produkt, das in Vault CRM integriert ist.

„Wir freuen uns, die nächste Generation von CRM für Life Sciences bereitstellen zu können", erklärte Peter Gassner, Geschäftsführer von Veeva. „Vault CRM ist die bisher größte Innovation von Veeva mit einem KI-gesteuerten CRM-Bot, einem integrierten Callcenter und der vollen Funktionalität von Veeva CRM. Mit bedeutenden Fortschritten bei CRM- und Datenanwendungen bietet Veeva Commercial Cloud der Branche eine Lösung, die für die komplexen Behandlungs- und Engagementmodelle von heute entwickelt wurde."

Alle von Veeva CLM und Veeva CRM genehmigten E-Mail -Inhalte funktionieren nahtlos mit Vault CRM, und Vault CRM verwendet dieselben mobilen und Desktop-Anwendungen wie Veeva CRM. Dieser Ansatz stellt sicher, dass Unternehmen von ihren aktuellen und zukünftigen Innovationen profitieren, da ein Großteil der Migration automatisiert werden kann und keine Umschulung der Endbenutzer erforderlich ist.

Die ersten Vault CRM-Kunden werden voraussichtlich im Jahr 2024 in Betrieb genommen. Die ersten Migrationen von Veeva CRM zu Vault CRM werden für das Jahr 2025 erwartet und die meisten Unternehmen werden im Zeitraum von 2026 bis 2029 migrieren. Veeva kündigte außerdem eine erweiterte Geschäftspartnerschaft mit Accenture an, um Kunden bei der Optimierung ihrer Prozesse und der Nutzung neuer Innovationen im Rahmen ihrer Migration zu Vault CRM zu unterstützen.