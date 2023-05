BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat ein Gesetzespaket für die lange umstrittene Beschleunigung von Verkehrsprojekten auf den Weg gebracht - in der Koalition entbrannte aber gleich wieder neuer Ärger über ein Autobahnvorhaben. Das Kabinett billigte am Mittwoch Entwürfe von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Zur Frage, warum ein Ausbau der A23 in Schleswig-Holstein darin nicht auftauchte, wurden allerdings umgehend gegenseitige Schuldzuweisungen zwischen der FDP und dem Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) laut.

Wissing sprach in Berlin von einem großen Paket, das "massive" Beschleunigungen für Schienen, Brücken, Radwege, aber auch für die Straße ermöglichen solle. Das Schienennetz sei an vielen Stellen überlastet, Folge seien unpünktliche Züge. Ziel sei es, beim Planen, Genehmigen und Bauen schneller zu werden. Durch eine schnellere Umsetzung von Autobahnprojekten sollten Staus verringert werden.