Sprite beleuchtet die unerzählten Geschichten von Künstlern in Sprite Limelight Staffel 2

Atlanta (ots/PRNewswire) - In Zusammenarbeit mit Ryan Tedder kehrt die Zugabe

des globalen Musikprogramms mit einer beeindruckenden Auswahl an globalen

Musiktalenten zurück, darunter - Feid, Cassper Nyovest, Lexa und Lay Zhang



Nach der erfolgreichen Einführung von Sprite Limelight, dem bahnbrechenden

globalen Musikprogramm der Marke, wird Sprite erneut ein außergewöhnliches

Kollektiv furchtloser internationaler Künstler mit kreativen Perspektiven

zusammenbringen, um Originalsongs in einem innovativen Format zu kreieren: eine

Hook, viele Beats.