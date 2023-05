Erneute Falschbehauptungen über die Kreislaufflasche

Bad Wimpfen (ots) - Anlässlich der Pressekonferenz der Stiftung Initiative

Mehrweg werfen die Deutsche Umwelthilfe und andere Lobbyverbände der

Mehrwegindustrie Lidl Irreführung und Greenwashing vor.



Lidl nimmt dazu wie folgt Stellung:





Lidl teilt das politische Ziel einer ökologischen Transformation desGetränkemarktes im Sinne des Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutzes. Das belegtdas Engagement von Lidl und der Schwarz Produktion der vergangenen 13 Jahre zurOptimierung der Einweggetränkeverpackungen und dafür steht die ökologischeKreislaufflasche. In der Wahl der Instrumente zur Erreichung dieses Zielsplädiert Lidl für eine systemoffene, diskriminierungsfreie Transformation, inder beide Systeme - Mehrweg sowie die ökologisch gleichwertigen, optimiertenKreislaufsysteme - jeweils ihren Beitrag leisten können und sollen. Die DeutscheUmwelthilfe und weitere Umweltverbände haben in den vergangenen Wochen mehrfachöffentlich die ökologischen Stärken der Kreislaufflasche anerkannt. Dies solltedie Grundlage eines faktenbasierten, konstruktiven Dialogs über die ökologischeTransformation des Getränkemarktes sein - statt durch Falschbehauptungen dieÖffentlichkeit in die Irre zu führen. Lidl ist an einem Dialog mit den an derheutigen Pressekonferenz beteiligten Umwelt-Industrie/Handelsverbändeninteressiert und hat aus diesem Grund im Vorfeld der Kampagne "Aus Liebe zurNatur" zu bilateralen Gesprächen eingeladen. Die angesprochenen Verbände habendieses Dialogangebot bisher nicht angenommen.In folgenden Punkten werden erneut falsche Behauptungen aufgestellt:Behauptet wird: Lidl nutzt überholte Daten für MehrwegsystemeRichtig ist : Die Klimawirkung der Mehrwegsysteme hat sich seit der letztenpublizierten Ökobilanz aus dem Jahr 2008/2010 deutlich verbessert. Abschätzungendieser allgemein bekannten Verbesserungen sind jedoch in der vorliegendenÖkobilanz der Kreislaufflasche berücksichtigt und sind in die Berechnungen fürMehrwegsysteme eingeflossen.Gegenüber den alten Studien von 2008/2010 wird von folgenden Änderungen fürMehrwegsysteme ausgegangen:- geringere Distributionsentfernungen- höhere Umlaufzahlen- für die Glas MW-Flasche werden ausschließlich die neuen, reduziertenFlaschengewichte angesetzt- für die PET MW-Flaschen werden höhere Rezyklateinsatzquoten angesetzt- Auch wird mit einem Datensatz für die Abfüllung und Flaschenreinigungbilanziert, der dem aktuellen technischen Stand entspricht.Folglich stimmt die Aussage nicht, dass alte Daten der Mehrwegsysteme mit der