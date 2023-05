DZ BANK stuft LUFTHANSA AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Lufthansa nach den vorgelegten Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 14 Euro belassen. Das Zahlenwerk sei gemischt ausgefallen, wobei das bereinigte operative Ergebnis und damit die wichtigste Kennziffer im Rahmen der Erwartungen gelegen habe, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Buchungslage sei gut und lasse trotz hoher Inflation ein starkes Sommerreisegeschäft erwarten. Er bleibe zudem zuversichtlich, dass der Einstieg bei ITA Airways gelingt. Eine entsprechende Ankündigung erwartet Schlamp noch in der ersten Jahreshälfte 2023./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 16:26 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2023 / 16:38 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 9,446EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m