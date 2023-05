Ex-Audi-Chef Stadler will Beteiligung am Diesel-Abgasskandal gestehen / Chancen für Diesel-Kläger steigen weiter

Lahr (ots) - Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Audi Rupert Stadler hat

angekündigt, im laufenden Prozess wegen des Dieselskandals bei Audi ein

Geständnis abzulegen. Stadler will einräumen, von den illegalen

Abschalteinrichtungen in Diesel-Fahrzeugen gewusst und sie nicht verhindert zu

haben. Stadler entgeht durch das Geständnis einer möglichen Gefängnisstrafe bis

zu fünf Jahren. Der Deal mit der Staatsanwaltschaft und dem Gericht sieht nach

Medienberichten eine Bewährungsstrafe und eine Geldauflage in Höhe von 1,1

Millionen Euro vor. Der Prozess gegen Stadler und drei weitere Angeklagte soll

im Juli fortgesetzt werden. Die Diesel-Kanzlei Dr. Stoll & Sauer hält die

Stadler-Ankündigung für einen Meilenstein in der juristischen Aufarbeitung des

Abgasskandals. Die Chancen der Diesel-Kläger auf Schadensersatz sind enorm

gestiegen. Das Leugnen vor Gericht hat ein Ende. Dr. Stoll & Sauer rät

Betroffenen zur Beratung im kostenlosen Online-Check

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) . Die Kanzlei

gehört zu den führenden im Abgasskandal.



Stadler beteuerte über Jahre seine Unschuld im Abgasskandal