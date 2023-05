"Fast and Furious" - Inszenierung am Longhu-See in Zhengzhou - Komposition einer aufregenden Melodie zwischen der F1H2O und der Stadt

Zhengzhou, China (ots/PRNewswire) - ZHENGZHOU, China, 3. Mai 2023 /PRNewswire//

-- Die Eröffnungszeremonie und das Finale der UIM. Die F1H2O Weltmeisterschaft

2023, der Große Preis von Zhengzhou, China, gefördert von Shenzhen Tianrong

Sports Culture Management Co., Ltd. in China, wurde am 30. April erfolgreich am

Longhu-See, Zhengdong New District, Zhengzhou, Henan Province, China,

ausgetragen.



Zhengzhou liegt in der Zentralebene, dem Geburtsort der chinesischen

Zivilisation. Das F1H2O-Rennen wird am malerischen Longhu-See ausgetragen, der

den Charme von Zhengzhou als moderne nationale Metropole präsentiert und den Bau

der "Air Silk Road" (Seidenstraße der Luft) von Zhengzhou-Luxemburg fördert.