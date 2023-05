Nordländer bekräftigen Unterstützung für Ukraine bei Selenskyj-Besuch

HELSINKI (dpa-AFX) - Die Länder Nordeuropas haben der Ukraine ihre langfristige Unterstützung im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg zugesichert. "Die nordischen Länder bleiben unerschütterlich in ihrem Bekenntnis zur Unabhängigkeit, Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen", bekräftigten politische Spitzen aus Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark und Island am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Helsinki.

Sowohl einzeln als auch in Zusammenarbeit mit anderen würden sie die Ukraine so lange wie nötig politisch, finanziell, humanitär und militärisch unterstützen, erklärten die Länder. Auf dem ukrainischen Weg in die EU und in die Nato wollen sie ebenfalls behilflich sein.