Deutlich nach oben ging es in Budapest. Der ungarische Bux-Index stieg um 2,26 Prozent auf 46 518,24 Punkte. Gesucht waren unter den Schwergewichten vor allem die Aktien der OTP Bank , sie legten vier Prozent zu. Am Vortag waren sie bereits um 3,5 Prozent gestiegen, angetrieben von einem positiven Kommentar der US-Investmentbank Morgan Stanley. Als am schwersten gewichtete Aktie im Bux trieben OTP Bank auch den Leitindex wesentlich an. Aber auch die anderen beiden Schwergewichte Mol und Gedeon Richter verzeichneten Gewinne.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Mittwoch ohne klare Richtung geschlossen. Gewinnen in Budapest und Prag standen Verluste an den Börsen in Warschau und Moskau gegenüber.

