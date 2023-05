Weitere Informationen erhalten Sie auf www.vtmarkets.com oder per E-Mail an media@vtmarkets.com

VT Markets ist ein regulierter Multi-Asset-Broker mit einer Präsenz in über 160 Ländern. Der Broker hat zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten, darunter für den besten Kundenservice und den am schnellsten wachsenden Broker. Sein Ziel ist es, den Handel zu einer einfachen, zugänglichen und nahtlosen Erfahrung für jedermann zu machen.

Weitere Informationen finden Sie auf der entsprechenden King of the Hill Trading-Wettbewerbsseite unten:

Neben Geldpreisen werden Top-Performer auch auf der Wall of Fame von VT Markets vorgestellt, was es ihnen ermöglicht, ihren Einfluss zu vergrößern und sich unter den Elite-Tradern der Welt zu etablieren.

SYDNEY, 3. Mai 2023 /PRNewswire/ -- VT Markets, eine führende Online-Handelsplattform, hat den Start seines mit Spannung erwarteten King of the Hill Trading-Wettbewerbs angekündigt. Der Wettbewerb läuft vom 1. Mai bis 31. Juli 2023 und bietet den weltbesten Tradern eine exklusive Chance auf weltweite Anerkennung.

VT Markets startet den King of the Hill Trading-Wettbewerb mit über 60.000 US-Dollar Preisgeld

