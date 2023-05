BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Kampf gegen weltweite Korruption will die EU-Kommission schärfere Maßnahmen ergreifen. "Korruption ist wie ein Krebsgeschwür. Lässt man es wuchern, wird es unsere demokratische Gesellschaft ersticken und ihre Institutionen zerstören", sagte EU-Kommissionsvize Vera Jourova am Mittwoch in Brüssel.

Zum einen soll die EU gegen Ausländer aus Nicht-EU-Ländern bei besonders schweren Korruptionsdelikten künftig Sanktionen verhängen können. Solche Sanktionen können etwa das Einfrieren von Vermögen oder Einreiseverbote sein. "Wir senden eine klare Botschaft: Die EU steht denjenigen, die sich an Korruption beteiligen, nicht offen - wo auch immer sie auftritt", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Die EU-Länder müssen dem Vorschlag noch zustimmen.