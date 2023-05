S&P 500 - Warten auf US-Leitzinsentscheid um 20 Uhr

Am Vortag hieß es: "Der S&P 500 sollte das heutige Tagestief nicht mehr unterschreiten und wieder ansteigen. Dabei würde sich die Lage mit einem Anstieg über den 10er-EMA aufhellen. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Hochlauf bis 4.160 und erneut in den Bereich von 4.200 Punkte zu rechnen."

Der 10er-EMA wurde noch nicht nachhaltig überschritten, allerdings hat sich der S&P 500 im Bereich um den 10er-EMA stabilisiert. Kommt es zu einem erneuten Anstieg, wäre ein Hochlauf bis zum Widerstand bei 4.160 Punkten wahrscheinlich. Sackt der S&P 500 wieder nach unten ab, wäre ein Rücklauf bis zum 50er-EMA und zur Unterstützung bei 4.060 Punkten zu erwarten.