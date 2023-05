Industriestrom nicht vom Mittelstand finanzieren lassen!

Berlin (ots) - "Es darf nicht sein, dass der Mittelstand den verringertenStrompreis der energieintensiven Großindustrie mitfinanziert. Vor allem nicht,wenn er selbst davon ausgeschlossen wird.", sagt Dr. Dirk Jandura, Präsident desBundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) zu denVorschlägen von Bundeswirtschaftsminister Habeck zum sog. Industriestrom.Jandura erläutert weiter: "Viel besser wäre es, das Angebot an verfügbarem Stromdeutlich auszuweiten, anstatt es unnötig zu verknappen. Gleichzeitig rate ich,alle Unternehmen durch eine längst überfällige Unternehmenssteuerreform und dieangekündigten Superabschreibungen gerade auch für Investitionen in Klimaschutzbzw. Energieerzeugungsanlagen zu entlasten. Auch ein unmittelbarer Abbau vonInvestitionshürden und Bürokratie hilft. Davon hätten alle Unternehmen etwas undder Markteingriff durch den Staat wäre auf ein Minimum begrenzt."Die Stromkosten sind in Deutschland viel zu hoch - allerdings nicht nur für dieIndustrie, sondern für alle Unternehmen. Deshalb sollte es einen gesondertenStrompreis nicht nur für die Industrie, sondern für Unternehmen insgesamt geben.Gerade mittelständische Unternehmen, die genauso im internationalen Wettbewerbstehen, drohen sonst abgehängt zu werden.Pressekontakt:Ansprechpartner:Florian BlockLeiter Presse- und ÖffenltichkeitsarbeitTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/5500520OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.