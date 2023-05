Innovations-Talk mit dem stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei Charge Construct E-Mobilitätsgipfel diskutiert Zukunft der Antriebstechnologien (FOTO)

Ingolstadt/München (ots) - Am 20.03.2023 fand bei Charge Construct in Ingolstadt

der "Innovations-TV-Talk: Der E-Mobilitätsgipfel" statt, der von der

Startup-Matching-Plattform und Unternehmernetzwerk THE GROW veranstaltet wurde.

Erfolgreiche Unternehmer im Bereich nachhaltiger Energie und Hubert Aiwanger,

stellvertretender bayerischer Ministerpräsident und Wirtschaftsminister,

tauschten ihre Gedanken und Visionen über die Antriebstechnologien der Zukunft,

mit Fokus auf Wasserstoff und der heutigen Elektromobilität, aus.



Charge Construct, gegründet von Adrian Zierer und Tim Schwenk im Jahr 2020, ist

ein Full-Service-Provider für ganzheitliche Ladelösungen, der Unternehmen bei

der Realisierung von Ladeinfrastruktur-Projekten unterstützt. Im Rahmen des

Talks, der auf der Website von THE GROW in voller Länge verfügbar ist, wurden

die Möglichkeiten und Grenzen von Elektro- und Wasserstoffantrieben diskutiert.