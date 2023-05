Palladium One schließt bereits gemeldete Übernahme von MetalCorp Limited ab und erweitert damit seine Präsenz in Kanada

3. Mai 2023 - Toronto, Ontario / IRW-Press / Palladium One Mining Inc. („Palladium One“ oder „PDM“) (TSXV: PDM, FWB: 7N11, OTC: NKORF) und MetalCorp Limited („MetalCorp“ oder „MTC“) (TSXV: MTC) freuen sich, den erfolgreichen Abschluss ihres bereits gemeldeten gesetzlichen Arrangement-Plans nach den Bestimmungen des Business Corporations Act (Ontario) (das „Arrangement“) bekannt zu geben. Im Rahmen des Arrangements erwarb Palladium One unter anderem sämtliche ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von MetalCorp. Das Arrangement trat am 2. Mai 2023 um 00:01 Uhr (Ortszeit Toronto) in Kraft (das „Inkrafttreten“) und führte dazu, dass MetalCorp zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Palladium One wurde.

Gemäß den Bestimmungen des Arrangements ist jeder frühere Aktionär von MetalCorp („MTC-Aktionäre“) berechtigt, im Tausch gegen jede gehaltene Stammaktie von MetalCorp (eine „MTC-Aktie“) 0,30 Stammaktien von Palladium One (jede ganze Aktie: eine „PDM-Aktie“) zu erhalten (das „Tauschverhältnis“). Außerdem sieht das Arrangement vor, dass alle Optionen zum Erwerb von MTC-Aktien, die unmittelbar vor dem Inkrafttreten im Umlauf befindlich sind, gegen Aktienoptionen zum Erwerb von PDM-Aktien gemäß dem Tauschverhältnis umgetauscht werden.

„Der angenommene Wert der MetalCorp-Übernahme liegt bei ca. $ 3,3 Millionen, die in Aktien bezahlt werden; hierfür übernimmt Palladium One Barmittel in Höhe von ca. $ 1,8 Millionen und erhält für den restlichen Kaufpreis von ca. $ 1,5 Millionen Optionen auf Projekte sowohl mit Edelmetallen wie auch mit kritischen Metallen in Ontario, Kanada. Insbesondere übernimmt Palladium One einen bedeutenden Pool von Assessment Credits und hat daher im Laufe von zahlreichen Jahren keine Ausgabeverpflichtungen“, erklärte Derrick Weyrauch, der President und Chief Executive Officer von PDM.

Die eingetragenen MTC-Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass sie für den Erhalt der PDM-Aktien im Tausch gegen ihre MTC-Aktien das Übertragungsschreiben (Letter of Transmittal) ausfüllen, unterzeichnen und gemäß den Ausschreibungsverfahren, die im Management-Informationsrundschreiben von MTC vom 22. März 2023 beschrieben werden (das „Rundschreiben“), welches über SEDAR (www.sedar.com) im Emittentenprofil von MTC abrufbar ist, zusammen mit ihrem/ihren Zertifikat/en, das/die ihre MTC-Aktien darstellt/darstellen, an Computershare Investor Services Inc. in seiner Eigenschaft als Verwahrstelle im Rahmen des Arrangements zurücksenden müssen. MTC-Aktien, die im CDS-System gehalten werden, werden gemäß dem Arrangement automatisch hinterlegt, und die entsprechenden wirtschaftlich berechtigten Aktionäre erhalten die PDM-Aktien im Hinblick auf diese MTC-Aktien gemäß dem Tauschverhältnis.