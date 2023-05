(neu: Äußerungen Fed-Chef Powell in Absatz 2 und 3)

WASHINGTON (dpa-AFX) - Zur Bekämpfung der Inflation erhöht die US-Notenbank Fed ihren Leitzins zum zehnten Mal in Folge - und lässt den weiteren geldpolitischen Kurs offen. Mit einer erneuten Anhebung um 0,25 Prozentpunkte liegt der Zins nun in der Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent, wie die Federal Reserve am Mittwoch in Washington mitteilte. Es ist das höchste Niveau seit dem Jahr 2007 - also vor Beginn der weltweiten Finanzkrise. Damit hat der jüngste Bankenkollaps in den USA - der Zusammenbruch der First Republic Bank - die Fed nicht davon abgehalten, weiter an der Zinsschraube zu drehen.

Ihren künftigen Kurs ließ die Notenbank weitgehend offen. "Unsere Geldpolitik hängt von den kommenden Entwicklungen ab", sagte Fed-Chef Jerome Powell nach dem Zinsentscheid. Die Entscheidungen würden von Zinssitzung zu Zinssitzung getroffen. Ausschlaggebend sei der Ausblick für Wirtschaft und Inflation. Zugleich stellte Powell klar: "Wir sind bereit, noch mehr zu tun, falls eine geldpolitische Straffung geboten sein sollte."