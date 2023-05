First Hydrogen sichert sich Standorte für die Produktion von mit grünem Wasserstoff betriebenen und emissionsfreien Fahrzeugen in Quebec

Vancouver, B.C., 4. Mai 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit der Stadt Shawinigan eine Vereinbarung über den Kauf von zwei Grundstücken abgeschlossen hat. Der Projektplan von First Hydrogen sieht die Produktion von bis zu 35 MW grünem Wasserstoff mittels fortschrittlicher Elektrolyse-Technologie und den Vertrieb des Wasserstoffs innerhalb des Korridors Montreal-Quebec City zur Verwendung mit den leichten Nutzfahrzeugen (LCV) von First Hydrogen sowie zur Unterstützung anderer wasserstoffbetriebener Fahrzeuge und Anwendungen in der Provinz vor. Die leichten Nutzfahrzeuge von First Hydrogen sollen in Shawinigan montiert und in ganz Nordamerika vertrieben werden, in Kombination mit dem Hydrogen-as-a-Service-Produktangebot des Unternehmens. Das Montagewerk wird bei voller Auslastung für eine Jahresproduktion von 25.000 Fahrzeugen pro Jahr ausgelegt sein. Die Machbarkeitsstudie und die damit verbundenen Aktivitäten zur Erschließung des Geländes werden beginnen, sobald die Vereinbarungen von den Kommunalbehörden der Stadt Shawinigan vollständig ratifiziert sind, was voraussichtlich im Mai der Fall sein wird.

Das Unternehmen hatte bereits angekündigt, dass die Stadt Shawinigan in Quebec der Standort für sein erstes Ökosystem für grünen Wasserstoff sein wird, das Einrichtungen für die Produktion von grünem Wasserstoff und die Montage der emissionsfreien Nutzfahrzeuge von First Hydrogen umfassen wird. Die Pläne von First Hydrogen unterstützen nicht nur die Strategie der Regierung von Quebec im Hinblick auf grünen Wasserstoff und Bioenergie, sondern sind auch auf die künftige Innovationszone Energy Transition Valley und das Wasserstoff-Forschungsinstitut (IRH) der Universität von Quebec in Trois-Rivières ausgerichtet. Der Abschluss der Machbarkeitsstudie ist für Mitte 2024 vorgesehen; sie soll die nachfolgenden Projektentwicklungsschritte für eine vollständige Kommerzialisierung des Projekts bis 2026/27 ermöglichen, was gut mit den Plänen der Provinzen Kanadas und der USA zur Emissionsreduzierung übereinstimmt.