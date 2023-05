Swiss Re wuppt Katastrophenschäden und erhöht weiter die Preise

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re ist trotz hoher Schäden durch das Erdbeben in der Türkei mit einem dreistelligen Millionengewinn ins Jahr gestartet. Dank höherer Preise für Rückversicherungsschutz und lukrativer Finanzgeschäfte lag der Überschuss im ersten Quartal bei 643 Millionen US-Dollar (580 Mio Euro), wie der Konzern am Donnerstag in Zürich mitteilte. Ein Jahr zuvor hatten Naturkatastrophen, die Corona-Pandemie und der russische Angriffskrieg in der Ukraine der Swiss Re einen Quartalsverlust von 248 Millionen Dollar eingebrockt.

An der Börse konnten die jüngsten Nachrichten in einem schwachen Marktumfeld nicht überzeugen. Kurz nach Handelsstart in Zürich verlor die Swiss-Re-Aktie rund ein Prozent an Wert und entwickelte sich damit etwas schwächer als der Schweizer Leitindex SMI .