Infineon erhöht Prognose

NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Infineon hat im zweiten Quartal des bis Ende September laufenden Geschäftsjahrs 2022/23 besser abgeschnitten als erwartet und seine Jahresprognose erhöht. Dabei profitiert das Unternehmen von robusten Geschäften rund um Elektromobilität und Energie, wie Infineon am Donnerstag in Neubiberg mitteilte. Das Unternehmen hatte bereits Ende März eine Erhöhung der Ziele in Aussicht gestellt, nun folgten die Details. An der Börse ging es für die Infineon-Aktie trotz der erhöhten Prognose nach unten.

Die Aktie verlor im frühen Handel zeitweise mehr als drei Prozent. Zuletzt konnte das Papier die Verluste allerdings etwas begrenzen und gab nur noch um rund zwei Prozent auf 32,60 Euro nach. Damit setzt sich die Korrektur seit dem Jahreshoch von knapp 38 Euro Ende März fort. Auf Jahressicht steht aber immer noch ein Plus von rund 15 Prozent auf dem Kurszettel.