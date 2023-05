Freenet legt operativen Gewinnsprung hin - Aktie steigt

BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Gute Geschäfte mit Mobilfunk- und Fernsehprodukten haben Freenet zu einem operativen Gewinnsprung am Jahresbeginn verholfen. Dabei übertraf der Konzern, der kein eigenes Mobilfunknetz hat, die Erwartungen von Analysten. Nur unter dem Strich sah es schlechter aus als noch vor einem Jahr. Die im MDax notierte Freenet-Aktie legte am Vormittag um bis zu zweieinhalb Prozent auf 26,28 Euro zu. Allein seit dem Jahreswechsel haben die Papiere damit um fast 30 Prozent hinzugewonnen.

Wie Freenet am Mittwochabend nach Börsenschluss in Büdelsdorf bei Hamburg mitteilte, kletterte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im ersten Quartal im Jahresvergleich um 8,5 Prozent auf gut 128 Millionen Euro. Damit fiel das Plus mehr als doppelt so hoch aus wie der Umsatzzuwachs von 3,4 Prozent auf knapp 638 Millionen Euro. Grund dafür sind höhere Erlöse mit Dienstleistungen, etwa Mobilfunk oder auch Internet, aber auch der Vertrieb von TV-Produkten.