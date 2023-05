Wirtschaft FDP und CDU wollen nur geringe KI-Regulierung

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Europapolitiker von FDP und CDU warnen im Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) vor einer "überzogenen Regulierung" von KI-Anbietern wie dem ChatGPT-Entwickler OpenAI. "Nicht alles, was uns überrascht, muss auch gleich reguliert oder verboten werden", sagte der CDU-Europaabgeordnete Axel Voss dem "Handelsblatt". Die FDP-Europapolitikerin Svenja Hahn äußerte, dass ChatGPT als allgemeines KI-Sprachmodell keine "Gefahr an sich" sei.



Daher würde eine "Überregulierung" oder ein Verbot "Innovationskraft" in der EU "implodieren" lassen, so Hahn. Aus Sicht der FDP-Politikerin sollte das europäische KI-Gesetz "nur Hochrisikoanwendungen regulieren". Es brauche einen "schlanken Rahmen", der KI-Anwendungen regele, die eine "tatsächliche Gefahr für den Einzelnen oder unsere Gesellschaft darstellen".