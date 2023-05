Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an deren Entwicklung die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Mitte März hatte die Notenbank den Leitzins erneut um 0,5 Prozentpunkte angehoben. An diesem Donnerstag dürfte sie den Leitzins erneut anheben./jsl/jkr/stk

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich der Preisauftrieb auf Unternehmensebene erneut merklich abgeschwächt. Im März stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,9 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, waren im Februar noch um 13,3 Prozent gestiegen. Im vergangenen Sommer waren es sogar mehr als 40 Prozent gewesen.

