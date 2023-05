Megatrend New Work zum Anfassen und Erleben / Neue Fachmesse in Karlsruhe Drei Tage ganz im Zeichen moderner Arbeitskultur (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Unternehmen heute müssen mit den Anforderungen einer sich

schnell wandelnden VUKA-Welt (1) zurechtkommen. Unter dem Stichwort "New Work"

brechen viele Firmen bestehende Strukturen auf, um schneller und flexibler

agieren zu können. Was exakt New Work jedoch bedeutet und ob das Konzept

überhaupt für alle Branchen und Unternehmen geeignet ist, erläutern Expertinnen

und Experten auf der neuen Fachmesse New Work Evolution vom 23. bis zum 25. Mai

in der Messe Karlsruhe.



Laut Zukunftsreport 2023 ist New Work der aktuelle Megatrend und Ausdruck einer

Zeitenwende in der Arbeit (2). Wertschätzung und sinnhaftes Arbeiten sollen

Fachkräfte anlocken und binden sowie gleichzeitig die Produktivität beflügeln.

Wie menschenzentriertes und sinnerfülltes Arbeiten gelingen kann, steht auf der

New Work Evolution im Mittelpunkt der Ausstellenden. Zusätzlich informieren rund

30 Speaker über Führungskultur, Mindset, Methodik oder auch Hard- und Software.