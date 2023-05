RETN STELLT ZUGANG ZUR ORACLE CLOUD ÜBER FASTCONNECT ZUR VERFÜGUNG

London (ots/PRNewswire) - RETN wird Oracle FastConnect Partner in Frankfurt



Der internationale Netzwerkdienstleister RETN, ein Mitglied des Oracle

PartnerNetwork (OPN), hat heute bekannt gegeben, dass er über Oracle Cloud

Infrastructure (OCI) FastConnect (https://cloud.oracle.com/networking) in

Frankfurt Konnektivität zu Oracle Cloud anbieten wird. RETN wird OCI direkte

Konnektivitätsdienste bei Equinix FR5 und Interxion FRA10 anbieten.

Oracle-Kunden können die Leistung der Oracle Cloud vor Ort nutzen,

einschließlich Oracle Autonomous Database, um Innovationen freizusetzen und das

Geschäftswachstum voranzutreiben.



William Manzione, RETN Product Manager: "Wir freuen uns, dass wir Oracle in das

Portfolio unserer Cloud Connect-Familie aufnehmen können. Eine Partnerschaft,

die einen Mehrwert für unser Produkt darstellt und gleichzeitig eine direkte

Verbindung zu einem der anerkanntesten und renommiertesten Cloud-Anbieter

weltweit ermöglicht. Unsere Kunden werden in der Lage sein, hohe Netzleistungen

mit den fortschrittlichsten Cloud-Diensten auf dem Markt zu kombinieren.