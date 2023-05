Die globale Expansion von Alma und die Vision des Unternehmens für ganzheitliche Wellness-Lösungen wurden auf der fünften "Alma Academy" in Italien vorgestellt, an der Ärzte aus 46 Ländern teilnahmen

Caesarea, Israel (ots/PRNewswire) - Alma Lasers (https://almalasers.com/) , ein

Unternehmen der Sisram Medical, einem weltweit führenden Anbieter von

energiebasierten medizinischen und ästhetischen Lösungen, freut sich, die

erfolgreiche Eröffnung der fünften Alma Academy bekanntgeben zu können. Nahezu

500 Ärzte aus 46 Ländern aus der ganzen Welt werden an der Veranstaltung

teilnehmen, die vom 4. bis 6. Mai in Lago Maggiore, Italien, stattfindet.



Während der Eröffnungszeremonie gab Lior Dayan, CEO von Alma Lasers, eine

bedeutende globale Expansion im Rahmen der Endkunden-orientierten Strategie von

Alma bekannt, betonte die bemerkenswerten Erfolge im vergangenen Jahr und

stellte seine Vision für die Zukunft des Unternehmens als ein "One-Stop-Shop"

für Wellness-Lösungen vor. Zusätzlich zu seinem weltweit führenden

Geschäftsbereich der energiebasierten Systeme (Energy Based Device, EBD) bietet

der Alma-Konzern als Teil der Sisram-Gruppe ein komplettes Ökosystem für

hochwertige Schönheits- und Wellnesslösungen an, einschließlich Injectables,

pflegender Kosmetik und Technologien für den Heimgebrauch. Herr Dayan gab

bekannt, dass das Unternehmen plane, in naher Zukunft ganzheitliche Lösungen für

viele weitere Indikationen und letztendlich ein komplettes Ökosystem für

Wohlbefinden anzubieten.