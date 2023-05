Bertelsmann setzt Umsatzwachstum im ersten Quartal 2023 fort (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Umsatzanstieg um 6 Prozent auf 4,8 Mrd. Euro

- Boost-Strategie zeigt Wirkung

- Prognose für Gesamtjahr bestätigt



Bertelsmann verzeichnete einen guten Jahresstart: Das internationale Medien-,

Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen steigerte seinen Umsatz im ersten

Quartal 2023 um 5,6 Prozent auf 4,8 Mrd. Euro (Vorjahresquartal: 4,5 Mrd. Euro).

Das organische Wachstum betrug 2,0 Prozent. Treiber waren insbesondere Penguin

Random House, die Arvato Group und die Bertelsmann Education Group.





Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Der Jahresauftakt warfür Bertelsmann insgesamt gut, trotz Umsatzrückgang bei RTL. Die Ergebnisseunserer Boost-Strategie machen sich zunehmend bemerkbar. Wir wachsen deutlichund werden in den kommenden Monaten weiter massiv in unsere Geschäfteinvestieren. Wir blicken trotz der externen Herausforderungen zuversichtlich aufden weiteren Jahresverlauf."Thomas Rabe weiter: "In der vergangenen Woche haben wir angekündigt, dasgeplante Angebot des französischen Unternehmens Teleperformance für unsereAnteile am globalen Customer-Experience-Unternehmen Majorel anzunehmen,vorbehaltlich der regulatorischen Freigabe. Die dadurch freiwerdenden Mittel vonmehr als einer Milliarde Euro werden wir in unsere Boost-Strategie und damit indas weitere Wachstum von Bertelsmann investieren."Highlights aus den Bereichen:Die RTL Group verzeichnete im ersten Quartal 2023 einen Umsatzrückgang von 9,0Prozent, bedingt durch herausfordernde TV-Werbemärkte, insbesondere inDeutschland. RTL Deutschland und M6 in Frankreich steigerten ihreSehermarktanteile. Die RTL-Streaming-Dienste wuchsen weiter kräftig. Die Zahlder Abonnenten stieg per 31. März 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt um 37Prozent auf 5,9 Millionen.Penguin Random House verzeichnete ein starkes erstes Quartal, getrieben durchdie Autobiographie "Reserve" von Prinz Harry, Herzog von Sussex, die sichinternational in allen Formaten mehr als vier Millionen Mal verkaufte. WeitereNummer-eins-Bestseller waren "Eine Frage der Chemie" von Bonnie Garmus undMichelle Obamas "Das Licht in uns".BMG setzte sein starkes Wachstum fort und wuchs insbesondere im BereichPublishing sowie im Kernmarkt USA. Zu den erfolgreichsten Neuveröffentlichungenim Publishing gehörten Titel von Mura Masa und Lewis Capaldi, imRecorded-Geschäft die Alben von Trettman, Jelly Roll und Lainey Wilson.Die Arvato Group wuchs weiter dynamisch. Treiber waren vor allem die