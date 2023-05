BMW-Kurs profitiert von guten Zahlen - Volkswagen verhaltener

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von BMW haben am Donnerstag in einem schwachen Marktumfeld positiv auf den Quartalsbericht des Autobauers reagiert. Nach ersten Schwankungen, die mit zeitweise deutlicheren Dax -Verlusten in Verbindung standen, pendelte sich der Kurs des Autobauers mit 1,7 Prozent im Plus ein. Die Aktien entwickelten sich damit besser als jene des Wettbewerbers Volkswagen , der ebenfalls Zahlen vorgelegt hatte. Dessen Aktien notierten 0,4 Prozent im Plus.

Beiden Aktien aber hoben sich vom europäischen Sektorindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts ab, dessen Kurs allerdings um die Dividende von Mercedes -Benz bereinigt betrachtet werden sollte. Der Abschlag für die Auszahlung machte die Titel des deutschen Premium-Autobauers auch im Dax nur optisch zum Schlusslicht. Ausgezahlt wurden 5,20 Euro, der Mercedes-Kurs stand zuletzt aber nur etwa vier Euro tiefer.