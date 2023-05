Die Finanzberatungsgruppe Plansecur bedankt sich bei der Zeitschrift Focus Money und dem Analyse- und Beratungsinstitut ServiceValue für die "Note gut" bei der aktuellen Untersuchung auf dem Sektor Finanzdienstleister. "Unter 410 Anbietern auf einem sechsten Platz in der Kategorie Finanzvertriebe zu landen ist eine Leistung, auf die alle unsere Beraterinnen und Berater bundesweit sowie unsere Fachkräfte in der Kasseler Servicezentrale stolz sein können", sagt Plansecur-Chef Heiko Hauser. Plansecur darf sich damit das Prädikat "Top" anheften. Die Anerkennung basiert auf einer Auswertung von über 64.000 Kundenstimmen.

Die jüngste Top-Einstufung steht in einer langen Reihe von Auszeichnungen für Plansecur. So hatte Focus Money schon im letzten Jahr testiert, dass die konzernunabhängige Beratungsgruppe zu den "Top 3" Finanzvertrieben 2022 gemessen an den Kriterien Seriosität, Vertrauen, Kundenberatung, Nachhaltigkeit, Produkt und Service gehört. Für diese Studie, die das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) durchgeführt hatte, waren über 1.500 Finanzdienstleister verglichen worden. Hierzu waren knapp 360.000 Nennungen in den sozialen Medien ausgewertet worden.



Das Wirtschaftsmagazin Capital hatte Plansecur im Ranking der "besten Finanzvertriebe 2023" mit vier Sternen auf einen der vordersten Plätze gesetzt. Grundlage hierfür bildete eine gemeinsam mit dem Münchener Institut für Vermögensaufbau (IVA) erhobene Stichprobe anhand von 92 Beratungen.

"Wir bedanken uns bei allen Instituten und Magazinen, die regelmäßig unsere Leistungen und die unserer Mitbewerber unter die Lupe nehmen und einer objektiven Bewertung unterziehen", sagt Plansecur-Chef Heiko Hauser. Er erklärt: "Diese objektiven Vergleiche helfen nicht nur den Kundinnen und Kunden, die sich in Finanzfragen beraten lassen möchten, sondern auch uns, um unsere Dienstleistungen immer wieder zu hinterfragen und zu verbessern. In diesem Sinne bedanke ich mich im Namen aller unserer rund 180 Beraterinnen und Berater."

Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhof (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen" (2018), Bassam Tibi (2019) und Sebastian Thrun (2022).

