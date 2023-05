Rita Helter und Dr. Volker Oshege übernehmen Doppelspitze der Viadee Unternehmensberatung AG / Mit der Personalie erfolgt der Generationswechsel und der Transformationsprozess wird abgeschlossen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Münster (ots) - Mit Wirkung zum 1. Mai 2023 übernehmen Rita Helter und Dr.Volker Oshege gemeinsam die Vorstandsposten der Viadee Unternehmensberatung AG(https://www.viadee.de/) , eine im Jahr 1994 gegründete IT-Unternehmensberatung,deren Aktionärsanteile ausschließlich in den Händen der Mitarbeitenden liegen.Aus der Unternehmensführung scheiden mit Heinrich Riemann und Frank Weymerichdie beiden letzten der insgesamt acht Gründer:innen als Vorstandsmitglieder ausund verabschieden sich in den Ruhestand. Mit der Personalie erfolgt derGenerationswechsel und der Transformationsprozess des IT-Beratungsunternehmenswird abgeschlossen.Das neue Vorstandsgremium der Viadee Unternehmensberatung AG besteht nun auseiner Doppelspitze und wurde von drei auf zwei Mitglieder verschlankt und neugeordnet: Volker Oshege, der seit 2011 bei der Viadee tätig ist und bereits seit2020 zusammen mit den beiden jetzt ausscheidenden Gründern Vorstandsmitgliedist, übernimmt ab sofort zusätzlich zu seiner Vertriebsverantwortung dasVorstandsressort Marktentwicklung. Rita Helter, seit 2008 bei der Viadee undseit 2016 in der Geschäftsleitung für den Bereich Personal, rückt in denVorstand auf und verantwortet neben Personal den Bereich Finanzen undControlling. Mit dem Ausscheiden der Vorstände Heinrich Riemann und FrankWeymerich geht die vollständige Führungsverantwortung der Viadee erstmals anNicht-Gründer.Unternehmensanteile zu 100 Prozent bei Viadee TeamSchon seit einigen Jahren befindet sich das 1994 gegründete Unternehmen in einemTransformationsprozess. Die Gesellschafter:innen entschieden sich im Jahr 2018für den Rechtsformwechsel von der inhabergeführten GmbH zur nichtbörsennotierten Aktiengesellschaft mit Mitarbeiterbeteiligung. Fremdkapital undein externer Einfluss auf die Unternehmensentwicklung sind damit ausgeschlossen.Seither verkaufen die Gründer:innen sukzessive ihre Anteile an aktiv imUnternehmen Beschäftigte. "Mit unserem mehrstufigen Beteiligungsmodell bietetdie Viadee den Menschen, die dort arbeiten, eine echte Partizipation", erklärtHeinrich Riemann. "Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis unserer Transformation:Nun haben alle, die Verantwortung tragen wollen, auch die Chance dazu - sowohlbei der inhaltlichen, thematischen und organisatorischen Entwicklung unseresUnternehmens als Mitarbeiter:in, als auch finanziell und unternehmerisch alsEigentümer:in." Mitgründer Frank Weymerich ergänzt: "Uns war wichtig, einUnternehmen zu schaffen, das auf eine langfristige Weiterentwicklungsperspektive