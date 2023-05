Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Der AVIV Housing Market Report, eine Analyse derImmobilienmärkte in 7 ausgewählten europäischen Ländern, zeigt:- Preisvergleich europäischer Länder: In 6 von 7 untersuchten Ländern steigenImmobilienpreise im 1. Quartal 2023- Deutschland mit durchschnittlich 3.222 Euro pro Quadratmeter auf Platz 2,gefolgt von Frankreich (3.199 Euro) - höchste Preise in Luxemburg (8.969 Euro)- Vergleich der Hauptstädte: Paris (10.177 Euro pro Quadratmeter) deutlich vorBerlin (5.173 Euro pro Quadratmeter)Die europäischen Immobilienmärkte ächzen unter dem steigenden Niveau derBauzinsen. Für Kaufinteressenten ist die Finanzierung einer Immobilie derzeitdeutlich schwerer zu stemmen. Die abkühlende Nachfrage hat aber auf dem Marktnoch nicht zu dem starken Preisabfall geführt, der durch den Zinsanstieg zuerwarten gewesen wäre. In Deutschland erhöhte sich der mittlereQuadratmeterpreis von Immobilien im 1. Quartal wieder um 0,4 Prozent. In 5weiteren europäischen Ländern kletterte das Preisniveau ebenso. Lediglich inFrankreich (-0,5 Prozent) lässt sich ein leichter Preisrückgang in den ersten 3Monaten 2023 beobachten. Das ist das Ergebnis des AVIV Housing Market Report im1. Quartal 2023. Darin wird die Entwicklung der Kaufpreise auf denImmobilienmärkten in 7 europäischen Ländern analysiert. Der Report entsteht inZusammenarbeit mit den Immobilienportalen meilleurs agents und Immoweb, dieebenso wie immowelt Teil der AVIV Group sind.Deutschland: Trotz hoher Zinsen auf dem 2. Platz bei ImmobilienpreisenMit einem durchschnittlichen Angebotspreis von 3.222 Euro pro Quadratmeter istDeutschland das zweitteuerste der analysierten Länder. Im 1. Quartal hat dasPreisniveau noch einmal um 0,4 Prozent zugelegt. Lediglich im kleinen Luxemburgmüssen Immobilienkäufer mit 8.969 Euro noch tiefer in die Tasche greifen. AufDeutschland folgen Frankreich (3.199 Euro pro Quadratmeter) und Portugal (2.475Euro pro Quadratmeter). Am günstigsten schneidet im Vergleich Italien ab, woWohneigentum im Mittel 1.837 Euro pro Quadratmeter kostet.Bauzinsen in europäischen Ländern: Anstieg auf fast 4 ProzentDas Zinsniveau für Immobiliendarlehen hat sich in allen 7 untersuchten Länderntendenziell ähnlich entwickelt. Lag der durchschnittliche Zinssatz im Januar2021 noch in allen Ländern um die 1 Prozent, sind die Zinsen mittlerweileüberall kräftig gestiegen. Die Marke von 3 Prozent wurde im Januar 2023 in 6 von7 Ländern erreicht. Deutschland ist mit fast 4 Prozent an der Spitze. LediglichFrankreich bildet eine Ausnahme: Im Nachbarland lag der mittlere Zinssatz für