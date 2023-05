Arbeitszeiterfassung in Gastronomie und Catering - was macht ein rechtssicheres, wirtschaftliches Zeiterfassungs-Tool aus? (FOTO)

Rostock (ots) - Durch den kürzlich durch die Presselandschaft gegangenen

Gesetzesentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gewinnt das Thema

Arbeitszeiterfassung weiter an Dynamik. Nachdem die jüngere Rechtsprechung

bereits festgestellt hatte, dass Arbeitgeber die Arbeitszeit ihrer Arbeitnehmer

erfassen müssen, legt nun auch der Gesetzgeber nach. In Gastronomie und Catering

erfassen die meisten Betriebe die Arbeitszeit bereits. Doch es ist fraglich, ob

die hier gängige Praxis mit Zettel, Stift und händisch ausgefüllten

Kalkulationstabellen im Zuge der neuen Regulierung noch rechtskonform sein wird.

Ein Experte gibt Tipps, wie eine revisionssichere, digitale Lösung aussehen

sollte.



Arbeitszeiterfassung ist bereits Pflicht - neues Gesetz in Kürze erwartet