POSTBANK WOHNATLAS 2023 Immobilienpreise sinken 2022 inflationsbereinigt leicht (FOTO)

Bonn (ots) -



- Expert*innen: Mehrheit der Regionen real günstiger im Vergleich zum Vorjahr

- Preise in den Big 7 sinken stärker als in den Landkreisen und Mittelstädten

- Ferienimmobilien an der Nordsee zeigen keine Erholung im Preisniveau



Nach mehreren Jahren des Anstiegs sind 2022 die Preise für Wohneigentum in

Deutschland erstmals in der Mehrheit der deutschen Landkreise und kreisfreien

Städte leicht gefallen - zumindest real, also unter Berücksichtigung der

Inflationsrate von 6,9 Prozent in 2022. In rund 63 Prozent der Regionen konnten

Eigentumswohnungen im Bestand 2022 real günstiger erworben werden als im

Vorjahr. Das betrifft die sieben größten Metropolen stärker als die

Mittelstädte. In etwa 37 Prozent verteuerten sich die Preise real, etwa in den

Ferienregionen an der Nordsee, die sich weiter großer Beliebtheit erfreuen. Im

Durchschnitt über alle Regionen hinweg lag der Preisabfall gegenüber 2021

inflationsbereinigt bei minus 0,7 Prozent. 2021 hatte das reale Plus noch 14,2

Prozent betragen, im Jahr davor 9,6 Prozent. In nominaler Rechnung, ohne

Berücksichtigung der Inflation, welche sich individuell sehr unterschiedlich

auswirken kann, stiegen die Preise für Eigentumswohnungen im Durchschnitt über

alle Kreise und kreisfreien Städte dennoch um 6,2 Prozent gegenüber 2021. Dies

sind Ergebnisse der Studie "Postbank Wohnatlas 2023".