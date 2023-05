Innenstädte sterben aus Verkaufspsychologe verrät, wie Gemeinden und Händler wieder deutlich mehr Leute für die Innenstadt begeistern könnten (FOTO)

Würselen (ots) - Während 2015 noch fast 373.000 Geschäfte das Bild deutscher

Innenstädte prägten, sinkt ihre Zahl 2023 voraussichtlich auf 311.000: im

Vergleich zum Vorjahr ein Verlust von 9.000 weiteren Läden. Durch die

zunehmenden Leerstände leidet die Attraktivität vieler Stadtzentren zusätzlich -

ein Teufelskreis, der etliche weitere Ladenschließungen zur Folge haben und ab

einem gewissen Punkt unumkehrbar sein könnte.



"Manche Städte machen ihre Zentren selbst sehr unattraktiv: kaum Platz, kaum

Sitzmöglichkeiten, keine Genehmigungen für Cafés, Schikane durch das

Ordnungsamt, kein Grün, keine Parkplätze. An diesen und vielen weiteren Punkten

kann man auch richtig optimieren", sagt Matthias Niggehoff. Der erfahrene

Verkaufspsychologe weiß, mit welchen cleveren Anreizen man eine Innenstadt

deutlich anziehender machen kann. Er verrät in diesem Artikel, was Gemeinden und

Händler unternehmen müssen, um wieder mehr Käufer ins Stadtzentrum locken zu

können.