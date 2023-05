High Tide eröffnet Canna Cabana-Filiale in Grande Prairie (Alberta)

CALGARY, AB, 4. Mai 2023 / IRW-Press / – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das einflussreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, freut sich bekannt zu geben, dass sein Canna Cabana-Cannabisladen am Standort Unit 370, 11801 100 St in Grande Prairie (Alberta) am morgigen Tag, den 5. Mai mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke sowie dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen wird. Mit dieser Filiale eröffnet High Tide seinen 153. Markengeschäftsstandort in Kanada und seinen 77. in der Provinz Alberta.

Dieses Geschäft befindet sich in der Prairie Mall, einem wichtigen Einzelhandelszentrum für Grande Prairie und die umliegenden Gemeinden, in dem über 80 etablierte Einzelhändler angesiedelt sind. Dank des Standorts neben einem nationalen Lebensmitteldiscounter ist das Geschäft bestens aufgestellt, von den Passanten zu profitieren, die in eines der besten Einkaufszentren der Region strömen, das eine große Auswahl an ausgezeichneten Mitmietern ohne unmittelbare Konkurrenz innerhalb des Prairie Mall-Komplexes bietet. Es ist außerdem der zweite Canna Cabana-Standort, der in einem größeren Einkaufszentrum eröffnet wird.

„Der Einzelhandelsmarkt von Grande Prairie ist einer der florierendsten in Kanada, wie der anhaltende Erfolg unserer beiden bestehenden Geschäfte in der Stadt beweist. Die Prairie Mall ist das kommerzielle Zentrum des Einzelhandels für Grande Prairie und die kleineren umliegenden Gemeinden, da hier hochwertige Mieter, wie z. B. nationale Einzelhandelsketten, einen Standort betreiben. Wir sind weiterhin entschlossen, Canna Cabana-Filialen in führenden Einkaufszentren zu eröffnen und unser innovatives Discount-Club-Modell auf Gemeinden in ganz Kanada auszuweiten“, so Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide.

„Mit der Eröffnung dieser hochwertigen Standorte in unserer Heimatprovinz und darüber hinaus erweitern wir unser verbraucher- und wertorientiertes Angebot und erhöhen gleichzeitig die Zahl unserer Arbeitsplätze, die inzwischen landesweit bei über 1.600 und in Alberta bei über 600 liegt. Dieser dritte Standort in Grande Prairie ist unsere 77. Canna Cabana-Filiale in Alberta und festigt unsere Position als größter Einzelhändler in Alberta und Kanada“, fügte Herr Grover hinzu.